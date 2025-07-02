Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 2 июля 2025Россия

В российском регионе депутаты разрешили усыплять бродячих собак

В Забайкалье депутаты приняли закон об умерщвлении бездомных собак
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Депутаты Забайкальского края в первом чтении приняли законопроект, предполагающий эвтаназию собак в опасных для людей ситуациях. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Заксобрании региона, в законе прописали возможность введения экстраординарного режима с целью борьбы с бездомными собаками. В случае, если ситуация приобретет опасность для людей, то власти смогут принять решение об эвтаназии бездомных животных без обычных ограничений. Подобная мера будет носить лишь временный характер, краевое правительство сможет принимать решение по рекомендациям Госветслужбы и местных органов власти.

Документ в новой редакции был разработан парламентариями с учетом предложений прокуратуры. Границы территорий, в которых будет действовать особый экстраординарный режим, правительство региона сможет обозначать самостоятельно.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года, пишет агентство. Кроме того, на заседании в окончательном чтении принят закон об обязательной регистрации домашних собак. Процедура регистрации будет организована Госветслужбой региона за счет владельцев четвероногих. Подчеркивается, что мера направлена на повышение ответственности хозяев и систематизацию работы с животными, включая их учет и контроль за выгулом.

Материалы по теме:
«Убийства не помогут — это доказанный факт» Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
«Убийства не помогут — это доказанный факт»Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
2 февраля 2022
Год Собаки в восточном календаре: описание в китайском гороскопе, годы рождения, что говорит о характере и темпераменте человека
Год Собаки в восточном календаре:описание в китайском гороскопе, годы рождения, что говорит о характере и темпераменте человека
10 июня 2025

Сейчас в Забайкалье предусмотрено пожизненное содержание отловленных собак. В прошлом году на эти цели было потрачено 359 миллионов рублей.

Ранее еще в одном российском регионе разрешили усыплять бездомных собак. Речь шла о Хабаровском крае, власти разрешили усыплять бродячих псов, а также ввели обязательную регистрацию домашних животных. Первой усыпление бездомных собак в России разрешила Бурятия. Позднее от такой меры в регионе отказались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Урок для ВСУ». В России оценили ликвидацию командира украинской бригады

    Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

    Володин оценил пользу закона о самозапрете на кредиты

    Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

    Блогера посадили в тюрьму за опасный розыгрыш в супермаркете

    Раскрыты данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

    Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

    Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

    Инстасамка в купальнике позанималась йогой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости