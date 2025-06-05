Еще в одном российском регионе разрешили усыплять бездомных собак

В Хабаровском крае разрешили эвтаназию бездомных животных

В Хабаровском крае власти разрешили усыплять бездомных животных, а также ввели обязательную регистрацию домашних животных. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации края.

Документ дает право на эвтаназию собак и других животных в том случае, если животному не смогли найти нового владельца. К такой же мере он разрешает прибегнуть, если питомец нанес серьезный вред здоровью человека, а также если была обнаружена стая из четырех и более животных, которые представляют опасность.

Решение о разрешении умерщвления бездомных животных никогда не примут на государственном уровне, заявлял ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По словам депутата, сегодня у регионов достаточно полномочий, которые позволяют эффективно решать проблему бездомных животных гуманными методами.

Первой усыпление бездомных собак в России разрешила Бурятия, однако впоследствии в регионе от такой меры отказались. Такие радикальные меры впоследствии приняли на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской и Кемеровской областях.