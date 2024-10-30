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16:14, 30 октября 2024Россия

В российском регионе разрешили усыплять бездомных животных

В Кемеровской области разрешили усыплять бездомных животных

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Кемеровской области разрешили усыплять агрессивных и неизлечимо больных бездомных животных. Новый закон в российском регионе вступит в силу с 1 января 2025 года, передает ТАСС.

Уточняется, что агрессивными будут считаться те животные, которые нападали на людей или проявляли немотивированную враждебность.

Что касается состояния здоровья бродячих животных, то кроме неизлечимо больных в регионе намерены усыплять серьезно травмированных особей, а также носителей возбудителя опасной болезни.

Ранее в регионах России с проблемой бездомных собак решили бороться законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Такие радикальные меры приняли на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области.

Первой эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия, однако впоследствии регион отказался от этой меры.

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      Елена Торубарова
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