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18:40, 30 июля 2025Экономика

Названо оставшееся за бортом карьерной лестницы поколение

WSJ: В США стало меньше топ-менеджеров среднего возраста
Дмитрий Воронин

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

С 2017 по 2025 год доля топ-менеджеров компаний в возрасте 60 лет и старше выросла с 35,1 до 41,5 процента, в то время как доля 50-летних, то есть представителей так называемого поколения Х (1965-1980 годов рождения) сократилась с 51,1 до 43,4 процента. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal (WSJ), на которую обратило внимание издание Frank Media.

Отмечается, что во время пандемии и на фоне кризисов последних лет бизнес ценил опыт и устойчивость старшего поколения, в связи с чем многие компании удерживают у руля бэби-бумеров или делают ставку на миллениалов, являющихся потенциальными лидерами эпохи искусственного интеллекта, на фоне чего представители среднего возраста остаются за бортом карьерной лестницы, в роли «наследников, которые так и не унаследовали», пишут журналисты.

В этой ситуации управленцы из поколения Х нередко оказываются «топами в ожидании», рассчитывающими занять места уходящих на пенсию руководителей. Многие из них «будут разочарованы», отмечают собеседники WSJ, ведь чтобы получить продвижение «иксерам» приходится убеждать акционеров, что у них есть не только опыт, но и «трансформационное лидерство», а в сравнении с «видением будущего» более молодых коллег делать это не так и просто.

В то же время, говорится в статье, у поколения Х остаются возможности и оно в целом недооценено на рынке. Выросшие без постоянного контроля со стороны взрослых, так называемое «поколение с ключом на шее» (прозванное так потому, что их детство совпало с увеличением числа женщин на рынке труда) умеет работать автономно и адаптироваться без инструкций, что зачастую бывает ценнее, чем цифровая «нативность» новых поколений.

Ранее почти половина (48 процентов) опрошенных россиян старше 50 лет заявили о трудностях при поиске работы, связанных в том числе с небольшим количеством доступных вакансий. 13 процентам таких респондентов даже приходилось при трудоустройстве скрывать свой возраст.

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