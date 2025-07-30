Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 30 июля 2025Мир

В США раскрыли последствия обещанных Трампом санкций против России

Экономист Сакс: Введение новых пошлин против России приведет к эскалации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Введение новых пошлин США против России приведет только к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

«Если санкции действительно будут применены, это станет эскалацией конфликта и, следовательно, крайне опасным шагом», — отметил экономист.

Сакс добавил, что не считает эффективными новые меры против России, обещанные президентом США Дональдом Трампом. По словам профессора, пошлины вряд ли остановят Москву от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров на азиатские рынки. Он также допустил, что они негативно повлияют на американскую внешнюю политику.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    Стали известны покупатели российского «Скрытного убийцы»

    Россияне получили возможность автоматически покупать билеты на поезда из листа ожидания

    В Дагестане открылось новое место для туристов

    В Подмосковье загорелись несколько автобусов и попали на видео

    Двухметрового предвестника катаклизмов впервые заметили в необычном месте

    Книгу Алексея Навального признали экстремистской

    Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

    ВС России начали активно формировать челюсти будущего котла у Красноармейска

    Медведь набросился на человека в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости