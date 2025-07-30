В США раскрыли последствия обещанных Трампом санкций против России

Экономист Сакс: Введение новых пошлин против России приведет к эскалации

Введение новых пошлин США против России приведет только к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с РИА Новости.

«Если санкции действительно будут применены, это станет эскалацией конфликта и, следовательно, крайне опасным шагом», — отметил экономист.

Сакс добавил, что не считает эффективными новые меры против России, обещанные президентом США Дональдом Трампом. По словам профессора, пошлины вряд ли остановят Москву от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров на азиатские рынки. Он также допустил, что они негативно повлияют на американскую внешнюю политику.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 28 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.