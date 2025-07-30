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11:27, 30 июля 2025Мир

В Таиланде произошел мощный взрыв

Bangkok Post: В Таиланде полицейские пострадали при взрыве бомбы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Шесть полицейских и местные жители пострадали при взрыве бомбы на юге Таиланда, в провинции Наратхиват. Об этом сообщает местная газета The Bangkok Post.

«В Наратхиват произошел мощный взрыв в районе Сунгай-Пади. Полицейские и жители деревни получили ранения (...). В настоящее время сотрудники полиции выполняют свою основную задачу — устанавливают контрольно-пропускные пункты и заграждения для обеспечения безопасности», — передает газета.

Власти обвинили в происшествии сепаратистов, которые действуют на юге королевства. Их конфликт продолжается более 70 лет, поскольку вооруженные формирования пытаются добиться отделения региона, чтобы создать султанат на территории провинций Наратхиват, Паттани и Яла.

Ранее Таиланд объявил о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 14 провинциях, расположенных у границы с Камбоджей. Подчеркивается, что нарушение запрета грозит уголовной ответственностью — до одного года тюрьмы или штрафом в размере 1235 долларов.

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