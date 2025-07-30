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10:44, 30 июля 2025Мир

Таиланд запретил использовать дроны из-за конфликта с Камбоджей

Власти Таиланда объявили о запрете на использование дронов в 14 провинциях
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Chaiwat Subprasom / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Таиланда объявили о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов в 14 провинциях, расположенных у границы с Камбоджей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Таиланда в социальной сети X.

«Таиланд запретил использование дронов в 14 провинциях с повышенным уровнем риска на фоне напряженности на границе с Камбоджей: Чантхабури, Трат, Бурирам, Сурин, Накхонратчасима, Прачинбури, Са Каео, Лопбури, Сисакет, Убонратчатхани, Накхонсаван, Чайнат, Пхетчабун и Пхичит», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что нарушение запрета грозит уголовной ответственностью — до одного года тюрьмы или штрафом в размере 1235 долларов.

Ранее министерство иностранных дел Таиланда выступило с заявлением, в котором обвинило армию Камбоджи в нарушении режима прекращения огня.

Таиланд и Камбоджа договорились об установлении режима прекращения огня на фоне обострения ситуации на границе. Соглашение вступило в силу 29 июля в 00:00 по местному времени (19:00 28 июля по московскому времени).

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