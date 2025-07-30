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09:59, 30 июля 2025Силовые структуры

В центре российского города молодой человек пытался ограбить водителя в стиле GTA

В Петербурге задержали юношу за ограбление водителя в стиле GTA и стрельбу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего юношу, который пытался ограбить водителя в стиле GTA и выстрелил в шею автомобилиста в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, ЧП произошло в Дегтярном переулке. Там фигурант подошел к одной из машин, достал пистолет и потребовал у сидевшей за рулем женщины отдать ему имеющиеся у нее деньги. Женщина отказала, и тогда он попросил показать банковский счет и отдать ему наручные часы. В ответ женщина стала сигналить, кричать, а потом уехала. Спустя некоторое время на освободившееся место подъехал другой автомобиль, за рулем которого был уже мужчина. Тогда молодой человек пустил ему пулю в шею и сбежал. Очевидцы вызвали скорую и правоохранителей. Пострадавший госпитализирован. Злоумышленника поймали спустя две минуты после побега.

Ранее сообщалось, что в Петербурге иностранцы попали в полицию после стрельбы в кафе.

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