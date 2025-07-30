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04:28, 30 июля 2025Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема позагорала в крошечном бикини

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли позагорала в белом бикини в Турции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли позагорала в крошечном купальнике на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,6 миллиона подписчиков.

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема предстала на одном из кадров, сидя на краю бассейна под открытым небом. Она позировала в белом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов V-образной формы.

Также 38-летняя манекенщица снялась в малиновом бикини, стоя в бассейне с поднятыми вверх руками. Она дополнила образ массивной золотистой цепочкой с кулоном и уложила волосы в гладкий пучок.

Ранее в июле американская модель Эмили Ратаковски без купальника позагорала в шезлонге.

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