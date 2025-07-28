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04:01, 28 июля 2025Ценности

Эмили Ратаковски без купальника позагорала на шезлонге

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала обнаженное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре загорающей на шезлонге. Она лежала перед камерой без купальника, прикрыв руками и ногами интимные части тела. При этом знаменитость надела розовую бейсболку и распустила волосы.

Кроме того, она поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в белом бюстгальтере, оформленном изображениями красных вишен, и ярко-зеленых микрошортах. Вдобавок модель показала крупным планом полуобнаженную грудь в черном купальнике с глубоким вырезом.

В июне сообщалось, что Эмили Ратаковски станцевала в трусах на пляже.

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