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11:40, 10 июня 2025Ценности

Эмили Ратаковски в трусах станцевала на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская фотомодель Эмили Ратаковски в откровенном виде станцевала на пляже. Соответствующее видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 34-летняя манекенщица двигалась под музыку на фоне моря и гор. Она предстала перед камерой в пестрых трусах от бикини и черной оверсайз футболке с принтом. Кроме того, знаменитость надела на голову бейсболку и распустила волосы.

Фото: @emrata

Поклонники оценили внешний вид Ратаковски в комментариях под роликом. «Отличный танец. Красиво и изящно», «Какая энергия», «Горяча», «Великолепная женщина», «Боже, какая она красивая», — высказывались они.

Ранее Эмили Ратаковски показала фанатам откровенный снимок. Тогда фотомодель запечатлела себя на камеру в распахнутой рубашке и крошечном бюстгальтере.

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