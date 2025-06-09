Эмили Ратаковски распахнула рубашку и показала грудь в крошечном бюстгальтере

Американская фотомодель Эмили Ратаковски показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в салоне автомобиля. Она позировала на размещенном кадре в распахнутой рубашке и крошечном бюстгальтере люксового бренда Gucci, который частично оголял ее грудь. Кроме того, на ней были джинсы, из-под которых торчали кружевные трусы ярко-зеленого цвета. Также в кадр попали крупные серьги и сумка упомянутой марки.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в откровенном наряде. Тогда фотомодель была замечена в брюках и рубашке, которую она полностью расстегнула.