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11:52, 22 мая 2025Ценности

Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в бюстгальтере

Папарацци сняли модель Ратаковски в откровенном наряде в Каннах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Arnold Jerocki / GC Images

Американская модель Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

Папарацци сняли 33-летнюю манекенщицу в коричневых свободных брюках и рубашке на тон темнее с коротким рукавом. При этом последнюю звезда полностью расстегнула, демонстрируя красный бюстгальтер с белой окантовкой. В то же время знаменитость похвасталась стройной фигурой.

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Образ украсили бандана на голове, солнцезащитные очки и маленькая сумка Gucci. В качестве обуви для прогулки Ратаковски выбрала босоножки на платформе той же марки.

В апреле Эмили Ратаковски снялась в экстремально коротком платье. Манекенщица поделилась фото, на котором она была запечатлена в кровати с белыми подушками. 

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