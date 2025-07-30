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13:35, 30 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыл простые правила для сохранения зрения

Офтальмолог Светлаков: Сохранить зрение помогут отказ от курения и упражнения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nastia Petruk / Unsplash

Соблюдение нескольких простых правил помогает снизить риск проблем со зрением, заверил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков. Их врач раскрыл «Ленте.ру».

По словам Светлакова, чтобы сохранить зрение, нужно заниматься гимнастикой для глаз. «Самая известная техника — упражнение "20-20-20": каждые 20 минут в течение 20 секунд смотрите на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно шесть метров)», — рассказал он.

Также врач посоветовал россиянам отказаться от курения и сократить время, проводимым перед экранами компьютеров и телефонов. Светлаков добавил, что важно организовать правильное освещение там, где человек работает или читает.

Убедитесь, что свет в комнате не слишком яркий и не слишком тусклый. Используйте лампы, в которых можно регулировать яркость. Это позволит вашему зрению оставаться в норме и снизит риск перенапряжения

Кирилл Светлаков врач-офтальмолог высшей категории
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Наконец, врач посоветовал защищать глаза от ультрафиолета и сбалансированно питаться. По его словам, для здоровья сетчатки необходимо включить в рацион морковь, творог, говяжью печень и другие продукты, а также содержащие витамин С фрукты и овощи.

Ранее врачи назвали причину появления сухости и покраснения глаз. Так, спровоцировать подобные проблемы может крошечный ресничный клещ, который паразитирует на коже человека.

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