Врач раскрыла время для последней чашки кофе в день

Диетолог Фигейредо: Кофе стоит избегать за шесть часов до сна

Диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу заявила, что кофе может привести к бессоннице, если пить его слишком поздно. В беседе с изданием Terra она раскрыла идеальное время для последней чашки этого напитка в день.

«Стоит избегать употребления кофе за шесть часов до сна. Это связано с тем, что период полувыведения кофеина из организма составляет от четырех до шести часов», — пояснила Фигейредо.

При этом специалистка подчеркнула, что каждый организм индивидуален, а чувствительность к кофе зависит от большого количества факторов: генетики, возраста, биологических ритмов, а также того, какие лекарства человек принимает.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что кофе положительно влияет на состояние печени. По ее словам, напиток снижает риск развития цирроза, но имеются противопоказания.