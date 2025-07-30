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16:30, 30 июля 2025Из жизни

Врачи выявили у женщины ранее неизвестную группу крови

У 38-летней жительницы Индии выявили новую группу крови
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии обнаружили новую группу крови у 38-летней жительницы Индии. Об этом сообщает The New Indian Express.

Пациентке должны были сделать операцию на сердце, предварительно у нее определили распространенную первую группу крови с положительным резус-фактором. Однако она оказалась несовместима ни с одним донором. Анализы в лабораториях Бангалора, а затем и Бристоля (Великобритания) выявили ранее неизвестный антиген.

«Десять месяцев исследований подтвердили: это новый тип в системе Кромера», — пояснил врач Анкит Матур. Антиген назвали CRIB — CR от Cromer, IB от India, Bangalore. Женщина стала его первым носителем в мире. Сейчас в Индии создают реестр редких доноров для подобных случаев.

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Ранее сообщалось, что в Индии пожилой житель штата Карнатака неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон. Врач случайно заметил, что мужчина слегка двигает рукой и решил проверить его дыхание.

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