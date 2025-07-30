Вскрылось участие экс-главы Минздрава российского региона в преступной афере с лекарствами

Экс-министр здравоохранения Ингушетии Балаев похитил ₽53 млн на закупке лекарств

Вскрылось участие в преступной афере бывшего министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева в преступной афере с лекарствами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, его обвинили в хищении 53 миллионов рублей при закупке лекарств. Сейчас Балаев арестован. Он пробудет под стражей до 4 сентября.

По данным следствия, у Балаева было двое сообщников.

Ранее сообщалось, что Кызылский городской суд Республики Тыва приговорил к семи годам лишения свободы бывшего регионального министра сельского хозяйства и продовольствия за махинации.