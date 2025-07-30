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08:38, 30 июля 2025Бывший СССР

ВСУ нашли способ снизить выплаты родным пленных

ТАСС: ВСУ меняют статус пленных для сокращения выплат родным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) статус пленных меняют на «пропал без вести», чтобы сократить выплаты родным. О способе украинского командования снизить выплаты родным военнослужащих ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«(...) После публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на "пропавший без вести"», — сообщил источник.

Отмечается, что родные и близкие пленных жалуются в социальных сетях на действия ВСУ. В российских силовых структурах рассказали о бойцах 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Ранее стало известно, что Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ. По информации пророссийского подполья, родственнику погибшего в Курской области бойца, тело которого было возвращено Россией, киевские власти отказали в выплате компенсации.

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