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14:33, 30 июля 2025Культура

Выступивших с украинской группой российских артистов призвали проверить

Лидер группы «7Б» Демьян осудил выступление «Пошлой Молли» в Молдавии
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян высказался о совместном концерте украинской рок-группы «Пошлая Молли» и ряда российских артистов. Его цитирует «Абзац».

Рожденный в Молдавии музыкант раскритиковал выступление, которое состоялось в Кишиневе. По его словам, организаторам не следовало приглашать украинских исполнителей.

«Конечно, выступивших с ними артистов стоит проверить. Российским знаменитостям уже давно пора было определиться, за кого они. Чтобы потом их позиция не была неожиданностью», — заявил Демьян.

Ранее стало известно, что «Пошлая Молли» выступила на одной сцене с российскими артистами в Молдавии. Ради продаж билетов музыканты пригласили на концерт Катю Кищук, Молодого Платона (настоящее имя — Платон Степашин), Лизу Анохину и CMH (настоящее имя — Руслан Тушенцов).

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