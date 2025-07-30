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09:00, 31 июля 2025Наука и техника

Выявлен неожиданный фактор риска диабета 2 типа

D&M: Потребление бескалорийной газировки увеличивает риск диабета 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Один стакан бескалорийной газировки в день может увеличить риск диабета 2 типа на 38 процентов — об этом сообщают австралийские ученые. Оказалось, что вред от напитков с искусственными подсластителями может быть даже выше, чем от обычных сладких лимонадов. Последние повышают риск на 23 процента.

Исследование продолжалось почти 14 лет и охватило более 36 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Его провели специалисты из Monash University, RMIT University и Совета по борьбе с раком штата Виктория. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetes & Metabolism.

Авторы подчеркивают: даже после учета индекса массы тела связь между «диетическими» напитками и диабетом сохранялась, что может указывать на прямое влияние подсластителей на метаболизм. Это ставит под сомнение представление о том, что такие напитки — безопасная альтернатива для людей с риском диабета.

Специалисты призывают пересмотреть политику в области напитков: налоги и ограничения должны касаться не только сахара, но и искусственных заменителей, которые тоже могут угрожать здоровью.

Ранее ученые предложили революционный подход к лечению диабета 2 типа, сосредоточив внимание не на инсулине или весе, а на активности нейронов мозга.

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