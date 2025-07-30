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07:30, 30 июля 2025Наука и техника

Текстовый редактор Word ускорили в Windows 11

Функция Startup Boost в Windows 11 ускорит работу Word и других программ Office
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила функцию ускорения запуска программа ищ пакет Office. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Новая функция Startup Boost начала работать на избранных компьютерах под управлением Windows 11. Она позволяет ускорить запуск приложений Microsoft, входящих в офисный пакет Office. В первое время Startup Boost будет работать только в текстовом редакторе Word.

Инженеры IT-гиганта объяснили, что новая функция оптимизирует производительность и сокращает время загрузки программ, используя ресурсы персонального компьютера (ПК). Она будет базироваться на «Планировщике задач Windows» — встроенной утилите, предназначенной для организации работы программ.

По умолчанию эта функция будет включена на компьютерах под управлением Windows 11. Для ее отключения нужно зайти в параметры ОС, затем перейти в «Общие» и выбрать «Параметры запуска». В нижней части окна можно будет настроить опцию Startup Boost.

В Microsoft заметили, что новая возможность будет работать только на компьютерах, имеющих не менее 8 гигабайт оперативной и 5 гигабайт встроенной памяти. Также она будет неактивна при включении режима энергосбережения. Startup Boost появится на всех ПК с Windows 11 до сентября.

В конце июля Microsoft впервые начала собирать данные о замедлении работы Windows 11 и бороться с его причинами. Инженеры компании пообещали пользователям реагировать на все жалобы.

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