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10:10, 30 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности многих закусок к пиву в жару

Диетолог Лебедева предупредила об опасности закусок к пиву в жару
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Жаркая погода создает идеальные условия для размножения патогенных бактерий, и некоторые популярные пивные закуски становятся особенно опасными, предупредила россиян доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева. О рисках она рассказала «Ленте.ру».

В таких мясных продуктах, как копчености, колбасы и шашлык, при неправильном хранении быстро развиваются сальмонелла и стафилококк, сообщила эксперт. Рыба, в том числе вяленая, а также морепродукты, например, креветки и кальмары, быстро портятся из-за высокого содержания белка и влаги, провоцируя отравление или аллергические реакции, указала Лебедева.

Соленые снеки, а именно чипсы, сухарики, орешки в сочетании с большим количеством пива усиливают нагрузку на почки и печень, а в жару могут вызвать сильное обезвоживание, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». Также стоит помнить, что в сырах с плесенью и мягких сырах, например, камамбере или бри, при высокой температуре активно размножаются бактерии, включая листерии, добавила она.

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Эксперт также призвала с осторожностью употреблять майонезные салаты, так как эта заправка в жару окисляется буквально за 30-40 минут, превращая блюда в источник токсинов.

«Выбирайте безопасные альтернативы — свежие овощи, несоленые орехи, запеченные мясные изделия. Следите за сроком годности — не покупайте закуски с рук и магазинные продукты с нарушенной упаковкой. Скоропортящиеся продукты лучше хранить в холоде не дольше 1-2 часов. В жару даже привычные закуски требуют осторожности. Лучше отдавать предпочтение свежим и термически обработанным продуктам, чтобы избежать пищевых отравлений», — заключила Лебедева.

Ранее доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров предупредил о том, что холодные закуски из кабачков, в частности кабачковая икра, вредны для людей с заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек и кишечника.

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