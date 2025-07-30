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14:47, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Мощное землетрясение на Камчатке вынудило ведущих покинуть студию в прямом эфире

Мощное землетрясение на Камчатке прервало прямой эфир «Радио Камчатка»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Мощное землетрясение, которое обрушилось на Камчатку 30 июля, прервало прямой эфир «Радио Камчатка» и вынудило ведущих покинуть студию. Момент их эвакуации попал на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале радиостанции.

В эфире ведущие Виктория Степашко и Марина Неустроева беседовали с гостьей, когда внезапно началось землетрясение. «Опа, трясет нас немножко. Марина, спокойно, все хорошо, все хорошо. Дорогие друзья, напомню, что живем мы на Камчатке», — сказала Степашко.

После этого один из сотрудников радио крикнул «Идите!», и ведущие с гостьей быстро покинули студию.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим с 1952 года. За ним последовало цунами, которое накрыло Северо-Курильск в Сахалинской области. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском был введен режим ЧС.

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