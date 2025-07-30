Звезда «Мажора» назвал брак злом и пообещал больше не жениться

Трижды разведенный актер Никита Панфилов заявил, что больше не верит в брак

Актер Никита Панфилов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Сладкая жизнь», назвал брачный союз злом. Об этом он сообщил в беседе с Woman.ru.

46-летний артист заявил, что больше не верит в брак, и назвал его ошибкой. «Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло», — высказался Панфилов. Он добавил, что больше не поведет избранницу в ЗАГС, поскольку каждый новый союз для него оказывался хуже предыдущего.

Панфилов был женат трижды. В 2013 году первая супруга актера родила сына Добрыню, в 2018-м во втором браке на свет появилась дочь Аврора. С третьей женой артист развелся в 2023 году.

Ранее жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк заявила, что долго живут только браки, которые держатся не на любви.