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15:18, 24 июля 2025Культура

Жена Сарика Андреасяна раскрыла секрет крепких браков

Супруга Андреасяна Лиза Моряк заявила, что крепкие браки держатся не на любви
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк заявила, что долго живут только браки, которые держатся не на любви. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка подчеркнула, что супружество не может держаться «на чувстве "бабочек"». По ее словам, спустя годы совместной жизни партнер не вспомнит эффектные наряды возлюбленной.

«Он вспомнит, как ты молча собирала документы для его мамы в больницу. А ты вспомнишь, как он поддерживал тебя во время болезни — не словами, а руками, действиями, ритуалами», — пояснила Моряк. Она добавила, что в браке речь идет о партнерстве, а не о романтике.

Андреасян и Моряк поженились в 2022 году. В 2023 году на свет появилась их дочь Элизабет, а в 2025 году у пары родилась дочь Шарлиз.

Ранее Андреасян признался, что своим успехом обязан братьям и жене.

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