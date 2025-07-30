Звезда «Земли Санникова» прокомментировал новости о проблемах с сердцем

Народный артист России Юрий Назаров назвал состояние своего здоровья нормальным

Звезда фильмов «Земля Санникова» и «Андрей Рублев», народный артист России Юрий Назаров прокомментировал свое состояние после сообщений о проблемах с сердцем. Его цитирует «Абзац».

88-летний актер подтвердил, что с возрастом у него появились жалобы на самочувствие. В том числе ему стало тяжело ходить.

«В общем, слабею, расстояния увеличились, понимаете? Раньше, бывало, два шага — и раз, уже там, а сейчас ползешь, ползешь», — добавил Назаров. В то же время артист подчеркнул, что с ним все «нормально».

30 июля сообщалось, что Назаров обратился к врачам из-за проблем с сердцем. По данным Mash, артисту запретили нервничать и рекомендовали избегать стрессовых ситуаций.