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10:38, 30 июля 2025Культура

Звезда «Земли Санникова» прокомментировал новости о проблемах с сердцем

Народный артист России Юрий Назаров назвал состояние своего здоровья нормальным
Ольга Коровина

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Звезда фильмов «Земля Санникова» и «Андрей Рублев», народный артист России Юрий Назаров прокомментировал свое состояние после сообщений о проблемах с сердцем. Его цитирует «Абзац».

88-летний актер подтвердил, что с возрастом у него появились жалобы на самочувствие. В том числе ему стало тяжело ходить.

«В общем, слабею, расстояния увеличились, понимаете? Раньше, бывало, два шага — и раз, уже там, а сейчас ползешь, ползешь», — добавил Назаров. В то же время артист подчеркнул, что с ним все «нормально».

30 июля сообщалось, что Назаров обратился к врачам из-за проблем с сердцем. По данным Mash, артисту запретили нервничать и рекомендовали избегать стрессовых ситуаций.

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