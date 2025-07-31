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21:31, 31 июля 2025Ценности

42-летняя звезда «Универа» снялась в коротком топе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова разместила видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» позировала напротив зеркала в белом комплекте, состоящем из укороченного топа и расклешенной мини-юбки. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала оголенный живот.

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В то же время она распустила светлые волосы. «Примерка костюмчиков», — подписала Рудова.

Ранее в июле 42-летняя звезда «Универа» опубликовала снимки в прозрачном платье. На них Наталья Рудова предстала перед камерой на яхте в черном вязаном изделии.

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