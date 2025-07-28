42-летняя звезда «Универа» опубликовала снимки в прозрачном платье

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала снимки в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед камерой на яхте в черном вязаном мини-платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье.

Упомянутое изделие с длинными рукавами оголяло спину знаменитости. При этом она распустила волосы и нанесла макияж со стрелками.

Ранее в июле звезда «Универа» в крошечном бикини поплавала в море. На кадрах знаменитость была запечатлена в черном купальнике и ластах.