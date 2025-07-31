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04:00, 31 июля 2025Ценности

54-летняя телеведущая оголила ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость позировала на фоне моря и бассейна. На ней были черные открытые черные туфли, купальник бренда Skims и пляжное платье, оформленное тигриным принтом. Во время позирования Холден повернулась спиной к камере и продемонстрировала оголенные ягодицы.

Поклонники оценили фотосессию телезвезды в комментариях под публикацией. «Я решил увеличить этот кадр. Мне стыдно за себя», «Какая дерзкая женщина», «Ты все еще выглядишь очень сексуально», «Потрясающая», «Шикарный вид», — высказывались пользователи сети.

Ранее Холден раскрыла секрет идеальных снимков в бикини.

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