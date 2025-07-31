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19:37, 31 июля 2025Ценности

56-летняя жена Газманова в купальнике поплавала с ним в море

Жена певца Олега Газманова Марина в купальнике поплавала с ним в море
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @marinagazmanova

Жена певца Олега Газманова дизайнер интерьеров, блогерша и писательница Марина Газманова разместила ролик в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 56-летняя избранница исполнителя в розовом раздельном купальнике поплавала с ним море. При этом женщина продемонстрировала фигуру. В то же время она распустила длинные волосы.

В августе 2024 года Марина Газманова показала лицо без макияжа в самолете по пути в Сочи. Она предстала перед камерой, сидя у иллюминатора в трикотажном белом топе и розовом кардигане.

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