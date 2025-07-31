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00:42, 31 июля 2025Россия

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации. Полеты приостановили сразу после полуночи.

27 июля более 100 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково. Причиной стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фоне которой сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что жители Всеволожского района Ленобласти слышали звуки взрывов.

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