Росавиация: Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации. Полеты приостановили сразу после полуночи.

27 июля более 100 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково. Причиной стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фоне которой сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что жители Всеволожского района Ленобласти слышали звуки взрывов.