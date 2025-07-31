Актер Смехов рассказал об отношении к Горбачеву

Актер Смехов назвал Горбачева одним из самых важных людей в Москве

Российский актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал, за что благодарен президенту СССР Михаилу Горбачеву. Его цитирует RTVI.

По словам артиста, с приходом Горбачева к власти в стране началось время перестройки, поэтому многое, что было запрещено по каким-то причинам, стало доступным.

«И вообще воздух свободы благодаря Горбачеву и этому времени, он отличается от предыдущих эпох: эпохи Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Если говорить, кому я в Москве благодарен, то, наверное, один из самых важных людей моей родины и моей столицы — это Михаил Сергеевич Горбачев», — сказал Смехов.

Актер отметил, что в период президентства Горбачева «то, что было закрыто, открывалось». В частности, Смехов вспомнил, как участвовал в памятном мероприятии возле дома в центре Москвы, где жил режиссер Всеволод Мейерхольд, которого расстреляли во времена сталинских репрессий.

Ранее экономист Леонид Зломанов рассказал, что среди всех неудач правления Горбачева можно выделить два главных провала, одним из которых стал вывод советских войск из Германии.