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00:31, 16 марта 2025РоссияЭксклюзив

Противник Горбачева в Верховном Совете СССР назвал два его главных провала

Экономист Зломанов назвал одним из провалов Горбачева вывод войск из Германии
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia

Среди всех неудач правления последнего лидера СССР Михаила Горбачева можно выделить два главных провала, одним из которых стала вырубка виноградников в рамках антиалкогольной кампании, а другим — вывод советских войск из Германии. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» один из противников его политики, экономист, заместитель руководителя экономического подразделения в Верховном Совете СССР Леонид Зломанов.

«Помню, общался с депутатами, и все как один недоумевали: "Зачем вырубать виноградники?!". Мужики ведь не пьянствуют хорошим вином. Бороться нужно с самогоном и водкой», — напомнил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что перед сессией Верховного Совета СССР он пытался повлиять на эту ситуацию, пытаясь найти поддержку у его председателя Анатолия Лукьянова, а также ряда других депутатов.

«Но перед самой сессией [Верховного Совета] мне позвонил председатель комиссии. "Ты знаешь, кто за этим стоит, и что со мной будет?! — сказал он. — Давайте вычеркнем эту часть из текста доклада". В итоге все только развели руками», — посетовал советский экономист.

По его словам, другим главным провалом Горбачева стал уход советских войск из Германии, в ходе которого, как выразился Зломанов, «советскую армию выводили почти в чистое поле».

«[Горбачев] был обязан получить с ФРГ деньги на строительство жилья для военных. Ничего подобного в массовом варианте сделано не было. Тех крох, которые соизволили выделить немцы, ни на что не хватило. Вывод войск в итоге обернулся большой трагедией для наших офицеров», — констатировал он.

Собеседник «Ленты.ру» также выразил мнение, что плохо организованный спешный вывод войск из Германии настроил против Горбачева многих военных.

Ранее в феврале сообщалось, что внучки Михаила Горбачева, 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская, живут в элитных домах в Германии, продают водку «Зеленский» и переводят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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