Экономист Зломанов назвал одним из провалов Горбачева вывод войск из Германии

Среди всех неудач правления последнего лидера СССР Михаила Горбачева можно выделить два главных провала, одним из которых стала вырубка виноградников в рамках антиалкогольной кампании, а другим — вывод советских войск из Германии. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» один из противников его политики, экономист, заместитель руководителя экономического подразделения в Верховном Совете СССР Леонид Зломанов.

«Помню, общался с депутатами, и все как один недоумевали: "Зачем вырубать виноградники?!". Мужики ведь не пьянствуют хорошим вином. Бороться нужно с самогоном и водкой», — напомнил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что перед сессией Верховного Совета СССР он пытался повлиять на эту ситуацию, пытаясь найти поддержку у его председателя Анатолия Лукьянова, а также ряда других депутатов.

«Но перед самой сессией [Верховного Совета] мне позвонил председатель комиссии. "Ты знаешь, кто за этим стоит, и что со мной будет?! — сказал он. — Давайте вычеркнем эту часть из текста доклада". В итоге все только развели руками», — посетовал советский экономист.

По его словам, другим главным провалом Горбачева стал уход советских войск из Германии, в ходе которого, как выразился Зломанов, «советскую армию выводили почти в чистое поле».

«[Горбачев] был обязан получить с ФРГ деньги на строительство жилья для военных. Ничего подобного в массовом варианте сделано не было. Тех крох, которые соизволили выделить немцы, ни на что не хватило. Вывод войск в итоге обернулся большой трагедией для наших офицеров», — констатировал он.

Собеседник «Ленты.ру» также выразил мнение, что плохо организованный спешный вывод войск из Германии настроил против Горбачева многих военных.

Ранее в феврале сообщалось, что внучки Михаила Горбачева, 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская, живут в элитных домах в Германии, продают водку «Зеленский» и переводят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).