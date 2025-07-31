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00:45, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Американский журналист восхитился спокойствием врачей на Камчатке во время землетрясения

Журналист Науфал восхитился врачами на Камчатке во время землетрясения
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Американский журналист Марио Науфал восхитился спокойствием хирургов на Камчатке, которые продолжили проводить операцию во время землетрясения на Камчатке. Об этом он рассказал в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал видео, снятое в одной из больниц. «Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы», — отметил Науфал.

30 июля во время землетрясения на Камчатке оперировали пациентку с открытой раной. Заведующая отделением Камчатского краевого онкологического диспансера Яна Гвоздева рассказала, что операция была плановой и подходила к завершению, когда помещение стало трясти от подземных толчков. «Зафиксировали инструменты, пациентку, чтобы она не упала со стола. Анестезиолог зафиксировал аппарат, чтобы он не отсоединился», — отметила она.

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