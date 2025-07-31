Американский журналист восхитился спокойствием врачей на Камчатке во время землетрясения

Журналист Науфал восхитился врачами на Камчатке во время землетрясения

Американский журналист Марио Науфал восхитился спокойствием хирургов на Камчатке, которые продолжили проводить операцию во время землетрясения на Камчатке. Об этом он рассказал в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал видео, снятое в одной из больниц. «Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы», — отметил Науфал.

30 июля во время землетрясения на Камчатке оперировали пациентку с открытой раной. Заведующая отделением Камчатского краевого онкологического диспансера Яна Гвоздева рассказала, что операция была плановой и подходила к завершению, когда помещение стало трясти от подземных толчков. «Зафиксировали инструменты, пациентку, чтобы она не упала со стола. Анестезиолог зафиксировал аппарат, чтобы он не отсоединился», — отметила она.