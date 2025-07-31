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20:39, 31 июля 2025Ценности

Анна Седокова показала фото в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фото в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица снялась в черном прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. Упомянутое изделие из кружева было декорировано массивной золотой пряжкой необычной формы и глубокими вырезами.

В то же время исполнительница выбрала обувь на плоском ходу и распустила завитые в мелкие кудри волосы.

Ранее в июле Анна Седокова показала грудь в леопардовом бюстгальтере. Певица позировала перед зеркалом в полупрозрачной кружевной юбке с высокой талией и леопардовом нижнем белье.

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