Анна Седокова показала фото в прозрачном наряде

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фото в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица снялась в черном прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. Упомянутое изделие из кружева было декорировано массивной золотой пряжкой необычной формы и глубокими вырезами.

В то же время исполнительница выбрала обувь на плоском ходу и распустила завитые в мелкие кудри волосы.

Ранее в июле Анна Седокова показала грудь в леопардовом бюстгальтере. Певица позировала перед зеркалом в полупрозрачной кружевной юбке с высокой талией и леопардовом нижнем белье.