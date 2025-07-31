Артемий Лебедев назвал самую большую национальную болезнь России

Блогер Лебедев назвал болезнью России создавать аналоги западных проектов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев порассуждал о большой национальной болезни России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что в России часто создаются аналоги западных проектов.

«Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский "Оскар"», — заявил Лебедев.

По его словам, если российские авторы будут позиционировать свои продукты как аналоги уже существующих, то они будут выглядеть жалко и вторично. Лебедев признался, что не испытывает уважения к тем, кто копирует успешные идеи. Он призвал российских производителей создавать собственные продукты, не ориентируясь на западный опыт.

Ранее Лебедев призвал россиян поучиться у израильтян. Он заявил, что жителям России, в отличие от граждан Израиля, не хватает самоуверенности.