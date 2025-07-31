Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:44, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал самую большую национальную болезнь России

Блогер Лебедев назвал болезнью России создавать аналоги западных проектов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев порассуждал о большой национальной болезни России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что в России часто создаются аналоги западных проектов.

«Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский "Оскар"», — заявил Лебедев.

По его словам, если российские авторы будут позиционировать свои продукты как аналоги уже существующих, то они будут выглядеть жалко и вторично. Лебедев признался, что не испытывает уважения к тем, кто копирует успешные идеи. Он призвал российских производителей создавать собственные продукты, не ориентируясь на западный опыт.

Ранее Лебедев призвал россиян поучиться у израильтян. Он заявил, что жителям России, в отличие от граждан Израиля, не хватает самоуверенности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

    42-летняя звезда «Универа» снялась в коротком топе без бюстгальтера

    Путин запретил дискредитирующие традиционные ценности фильмы

    В Турции объяснили резкий ответ Медведева Трампу

    «Я пристрелил свою чертову жену ради тебя!» Как известный дантист-миллионер совершил идеальное преступление в Африке и попался?

    Опальный принц Эндрю победил короля Карла III и оставил принца Уильяма без дома

    Рубио назвал условие создания палестинского государства

    В США заявили о начале нового этапа в отношениях с Китаем

    Казанцы спасли птенцов краснокнижной пустельги

    Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости