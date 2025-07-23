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14:07, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал россиян поучиться у израильтян

Блогер Лебедев заявил, что россиянам нужно учиться у израильтян самоуверенности
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян перенять у израильтян одно качество. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, жители Израиля никогда не подвергают сомнению действия его военных. Дизайнер отметил, что у них всегда есть объяснения любым действиям израильской армии. «У израильтян, конечно, нужно поучиться лютой самоуверенности», — подчеркнул он.

Блогер добавил, что жителям России не хватает такой же уверенности.

Ранее Лебедев призвал Россию дрессировать граждан так же, как это делают США. Дизайнер подчеркнул, что стране следует строже следить за соблюдением законов.

До этого блогер заявил, что России нужно брать пример с Соединенных Штатов в одном вопросе. По его словам, Вашингтон бы не позволил прессе обсуждать ракетные удары по территории страны, как это делает Москва.

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