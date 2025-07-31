Байден отказался от роскоши

Politico: Байден начал вести скромную жизнь без роскоши

После ухода с президентского поста бывший американский лидер Джо Байден начал вести скромную жизнь без излишеств и роскоши. Об этом со ссылкой на близкие к экс-президенту Соединенных Штатов источники пишет журнал Politico.

«Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств», — указывает издание.

Бывший хозяин Белого дома имеет в подчинении одного-двух помощников и небольшую охрану из группы сотрудников Секретной службы США, делятся собеседники Politico.

«Он все еще Джо на Amtrak, но также и Джо на American Airlines (американские авиа- и железнодорожная компании соответственно — «прим. Ленты.ру»)», — говорится в материале.

Ранее Байден рассказал, что начал лечить рак. По его словам, прогноз на будущее положительный.