Байден начал лечение от рака

Байден сообщил, что начал лечение от рака

Бывший президент США Джо Байден заявил, что начал лечение от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рак не затронул другие органы. «Мои кости крепкие», — сказал политик. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. Он добавил, что его прогноз на будущее остается положительным.

Ранее в Минюсте Соединенных Штатов захотели засудить бывшую первую леди Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, ведомство указывает, что Джилл знала о болезни мужа, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.

До этого Байден публично прокомментировал информацию о болезни, поблагодарив всех за поддержку.