Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:05, 31 мая 2025Мир

Байден начал лечение от рака

Байден сообщил, что начал лечение от рака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Бывший президент США Джо Байден заявил, что начал лечение от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рак не затронул другие органы. «Мои кости крепкие», — сказал политик. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. Он добавил, что его прогноз на будущее остается положительным.

Ранее в Минюсте Соединенных Штатов захотели засудить бывшую первую леди Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, ведомство указывает, что Джилл знала о болезни мужа, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.

До этого Байден публично прокомментировал информацию о болезни, поблагодарив всех за поддержку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюзу предрекли судьбу Атлантиды

    Появилось видео последствий атаки БПЛА Рыльска

    Байден начал лечение от рака

    В Курской области семь человек пострадали в результате атаки БПЛА

    Трамп анонсировал увеличение пошлин на одну категорию импорта

    В Раде озвучили основное препятствие развитию экономики Украины

    Названного дезертиром российского бойца признали погибшим при исполнении воинского долга

    Пленный ВСУ призвал Зеленского остановить войну

    В США оценили результат санкций против России

    В Германии испугались угроз Мерца в адрес России и назвали его политику игрой с огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости