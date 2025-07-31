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09:40, 31 июля 2025Мир

Бывший посол США усомнился в эффективности антироссийских санкций

Экс-посол США Макфол: Давление на Россию санкциями не приведет к переговорам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Давление на Россию с помощью санкций не приведет к эффективным переговорам. Об этом написал бывший американский посол в Москве Майкл Макфол в статье для Foreign Policy (FP).

«Я давно слежу за [президентом России Владимиром] Путиным. Я впервые встретился с ним в 1991 году и общался с ним в течение пяти лет, когда работал в правительстве. И администрация Обамы, и администрация Трампа считали его лидером, ориентированным на сделки. Но для Путина дело не в сделках», — говорится в тексте.

Макфол объяснил, что скептически относится к такому давлению, поскольку оно не приведет к решению украинского конфликта с помощью переговоров. «Я на это надеюсь, но боюсь, что этого не произойдет», — отметил экс-посол.

В июле Трамп обещал ввести 100-процентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.

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