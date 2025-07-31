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20:42, 31 июля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об опасном солнце

Вильфанд: На Кавказе индекс ультрафиолетового излучения составляет 10 единиц
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На юге страны индекс ультрафиолета составил 8-10 единиц, что считается очень высоким уровнем. Об опасном солнце часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Романд Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в горных кавказских республиках УФ-индекс может достигать 10 единиц. «А там еще и температура до 38-40 градусов доходит, можно получить тепловой удар. Температура воздуха и в тени, и на солнце одна и та же, тело человеческое действительно прогревается. И ультрафиолетовая радиация сейчас очень опасна», — подчеркнул он. В столичном регионе, добавил специалист, в ближайшие дни УФ-индекс будет находиться на уровне примерно пять единиц, который также опасен, если находиться под прямыми солнечными лучами.

Ранее москвичей предупредили о том, что август в городе начнется с жары. Так, в дневные часы столбики термометров покажут до плюс 31 градуса Цельсия.

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