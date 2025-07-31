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04:29, 31 июля 2025Экономика

Депутат обратилась к вице-премьеру с просьбой объяснить рост цен на школьные товары

Депутат Останина попросила Чернышенко объяснить рост цен на школьные товары
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи, обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, попросив его сообщить о причинах роста цен на школьные товары в 2025 году, а также о мерах, которые принимаются с целью стабилизировать ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей», — говорится в письме парламентария. Она также предложила ввести дополнительные меры по поддержке семей с детьми.

Как отмечает Останина, увеличение цен на школьный набор может негативно сказаться на финансовом положении российский семей.

Ранее стало известно, что цена минимального школьного набора выросла до 16 219 рублей.

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