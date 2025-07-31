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07:00, 31 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

IT-эксперт Бориславский: Россиян стали обманывать под видом замены домофонов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Россиян начали обманывать под видом замены домофонов, предупредил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О новой мошеннической схеме он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

По словам IT-эксперта, злоумышленники начали звонить россиянам от имени «общероссийского сервиса» и рассказывать о том, что в их подъезде будет проходить модернизация, согласованная с управляющей компанией (УК). Взявшим трубку обещают бесплатную замену ключей, уточняют их количество и предлагают прийти утром в пятницу за новыми. Также мошенники добавляют бытовые детали: если нужно больше трех ключей, просят взять с собой наличные, говорят фразы типа «мастер пропишет».

Главная цель — получить SMS-код. Злоумышленник говорит, что для доступа в квартиру нужен код, который якобы приходит из "Госуслуг", и просит продиктовать его. Объясняет это тем, что все домофоны теперь подключаются к "единой системе"

Даниил БориславскийIT-эксперт

«Это типичная атака через социальную инженерию. СМС-код может использоваться для входа в ваш личный кабинет на "Госуслугах", в онлайн-банке или любом другом важном сервисе. Монтажники и сотрудники УК никогда не просят коды из СМС, тем более для "привязки домофона"», — указал Бориславский.

Разговор строится спокойно и без давления, обратил внимание эксперт. В этом и состоит главная опасность — схема не вызывает тревоги, и человек легко теряет бдительность, обозначил он.

Собеседник «Ленты.ру» призвал ни в коем случае не передавать коды посторонним и не переходить по неизвестным ссылкам, а также проверять подобные звонки. Для этого можно позвонить в управляющую компанию через официальный номер, добавил он.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом оформления шенгенской визы.

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