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14:02, 31 июля 2025Экономика

Дорожные знаки в российском городе поставили посреди тротуара и возмутили жителей

Жители Кирова пожаловались, что дорожные знаки установили посреди троутара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Кирове дорожные знаки поставили посреди тротуара. Местоположение уличных объектов возмутило жителей российского города, пишет издание «Подъем».

Сначала так установили дорожный знак «Остановка запрещена» на улице Защитников Отечества. Позднее в 20 метрах от него и тоже посреди тротуара появился знак «Парковка». Пешеходы пожаловались, что передвигаться по улице стало неудобно — тогда знак «Остановка запрещена» сдвинули на десять сантиметров, правда, это не помогло.

Власти Кирова заявили, что знают о ситуации и в скором времени устранят неудобства. «Подрядчик установил все по ГОСТу, как надо. Но со стороны выглядит это диковато, конечно. В дирекции благоустройства сообщили, что принято решение о переносе знаков, их переместят, чтобы не мешали пешеходам», — рассказали в мэрии.

Ранее в городе Артеме Приморского края посреди дороги появился унитаз. Сантехнику установили вместо люка с постоянно пропадавшей крышкой.

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