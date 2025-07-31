Экономист указал на один из результатов повышения пенсионного возраста

Экономист Сафонов: В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости

Поскольку в России проводится постепенное повышение пенсионного возраста, в 2025 году граждане не смогут выйти на пенсию по старости. Об этом заявил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов. Его процитировало РИА Новости.

Он напомнил, что с 2019 по 2022 год пенсионный возраст каждый год повышали на полгода. Как следствие, россияне выходили на пенсию каждый год. Но с 2023 по 2028 год данный возраст ежегодно увеличивается на год. Это означает, что на пенсию люди выходят в 2024, 2026 и 2028 годах. Профессор подчеркнул, что речь идет о женщинах 1966-1968 и мужчинах 1961-1963 годов рождения соответственно.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Изменения затронут тех пожилых граждан, которые работали в 2024 году и за которых работодатель платил страховые взносы. Итоговый размер прибавки будет зависеть от периода работы и суммы взносов.