У некоторых пенсионеров с 1 августа вырастет пенсия

В России с 1 августа пенсия работающих пенсионеров вырастет

С 1 августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Изменение коснется тех пожилых людей, которые работали в 2024 году и за которых работодатель платил страховые взносы, сообщает «Парламентская газета».

Увеличение выплат произойдет автоматически. При этом неважно, сколько пенсионер работал в течение года — перерасчет все равно его затронет. Однако итоговый размер прибавки будет зависеть от периода работы и суммы взносов.

«При этом действует ограничение: вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трем пенсионным коэффициентам», — говорится в материале. Таким образом, максимальный прирост не может превышать сумму в размере 437 рублей 7 копеек.

Также прибавку к пенсии в соответствии с федеральным законом пересчитают членам летных экипажей гражданской авиации и угольщикам. Такой перерасчет происходит четыре раза в год, а сумма доплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

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