Российский актер Гаврилов назвал Украину мировым лидером по торговле органами

Российский киноактер, продюсер Алексей Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Актер отметил, что Киев пользуется ситуацией вооруженного конфликта не только для решения политических задач и обогащения за счет стран-партнеров.

«Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина», — подчеркнул он. По мнению Гаврилова, Россия может победить в специальной военной операции (СВО) и воспрепятствовать этому.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине продолжает процветать бизнес по торговле человеческими органами.