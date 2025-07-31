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00:43, 31 июля 2025Культура

Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии

Российский актер Гаврилов назвал Украину мировым лидером по торговле органами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Гаврилов

Алексей Гаврилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский киноактер, продюсер Алексей Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

Актер отметил, что Киев пользуется ситуацией вооруженного конфликта не только для решения политических задач и обогащения за счет стран-партнеров.

«Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина», — подчеркнул он. По мнению Гаврилова, Россия может победить в специальной военной операции (СВО) и воспрепятствовать этому.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине продолжает процветать бизнес по торговле человеческими органами.

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