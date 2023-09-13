Небензя рассказал о процветании на Украине бизнеса по торговле органами

Постпред РФ при ООН Небензя: на Украине процветает бизнес по торговле органами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине продолжает процветать бизнес по торговле человеческими органами, сообщают «Известия».

«Украинцы также становятся жертвами. Свидетельств о том, что в стране процветает черная трансплантология, становится все больше», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что на фоне этого власти Украины вместо усиления контроля за связанными с трансплантацией процессами лишь снижают его, что, в свою очередь, провоцирует рост числа подобных преступлений.

Ранее сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что украинская сторона занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.