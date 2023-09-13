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01:41, 13 сентября 2023Россия

Небензя рассказал о процветании на Украине бизнеса по торговле органами

Постпред РФ при ООН Небензя: на Украине процветает бизнес по торговле органами

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине продолжает процветать бизнес по торговле человеческими органами, сообщают «Известия».

«Украинцы также становятся жертвами. Свидетельств о том, что в стране процветает черная трансплантология, становится все больше», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что на фоне этого власти Украины вместо усиления контроля за связанными с трансплантацией процессами лишь снижают его, что, в свою очередь, провоцирует рост числа подобных преступлений.

Ранее сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что украинская сторона занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

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    Марина Совина
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