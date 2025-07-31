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18:21, 31 июля 2025Ценности

Грязный носок Майкла Джексона продали на аукционе за сотни тысяч рублей

Грязный носок певца Майкла Джексона продали на аукционе за 705 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Carlo Allegri / Getty Images)

Во Франции продали на аукционе грязный носок американского поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает CTV News.

Аукционист Аврора Илли в беседе с телеканалом рассказала, что технический специалист нашел белый носок, украшенный стразами, у гримерки певца после концерта во французском Ниме в июле 1997 года. «Это действительно исключительный предмет, даже культовый для поклонников Майкла Джексона», — отметила она.

По словам Илли, носок, первоначально оцененный в 3-4 тысячи евро (275-366 тысяч рублей), был продан на аукционе в Ниме за 7,6 тысячи евро (705 тысяч рублей).

В июне сообщалось, что аукционный дом Julien's Auctions продал наряд принцессы Дианы по рекордной цене.

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