Грязный носок Майкла Джексона продали на аукционе за сотни тысяч рублей

Грязный носок певца Майкла Джексона продали на аукционе за 705 тысяч рублей

Во Франции продали на аукционе грязный носок американского поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает CTV News.

Аукционист Аврора Илли в беседе с телеканалом рассказала, что технический специалист нашел белый носок, украшенный стразами, у гримерки певца после концерта во французском Ниме в июле 1997 года. «Это действительно исключительный предмет, даже культовый для поклонников Майкла Джексона», — отметила она.

По словам Илли, носок, первоначально оцененный в 3-4 тысячи евро (275-366 тысяч рублей), был продан на аукционе в Ниме за 7,6 тысячи евро (705 тысяч рублей).

В июне сообщалось, что аукционный дом Julien's Auctions продал наряд принцессы Дианы по рекордной цене.