Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 40 миллионов рублей

Платье принцессы Дианы продали на аукционе Julien's Auctions за 40 млн рублей

Аукционный дом Julien's Auctions продал наряд принцессы Дианы по рекордной цене. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Шелковое коктейльное платье с цветочным принтом, разработанное Bellville Sassoon, оценили в 520 тысяч долларов (40,7 миллиона рублей). В эту стоимость также вошли книга «Очарование Беллвилля Сассуна», в которой задокументирован дизайн, и экземпляр книги королевского фотографа Джейн Финчер «Диана: Портрет принцессы».

Уточняется, что упомянутое платье было основным предметом ее рабочего гардероба для официальных визитов и публичных выступлений. Ввиду того, что данное изделие мать принцев Уильяма и Гарри часто надевала, когда посещала больницы и сидела с пациентами, его прозвали «платьем заботы».

В декабре 2023 года еще один наряд принцессы Дианы продали на аукционе за рекордный миллион долларов. Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета.